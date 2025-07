West Nile l’ordinanza del presidente Rocca | I Comuni facciano le disinfestazioni

E’ stata firmata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 luglio, dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, una ordinanza urgente per prevenire e contrastare la diffusione del virus West Nile.L’ordinanza urgente firmata dal presidente RoccaCon il provvedimento, che era già stato annunciato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: ordinanza - presidente - west - nile

Caldo estivo: la Regione Lazio vieta il lavoro all’aperto nelle ore più calde. L’ordinanza firmata dal presidente Rocca - ABBONATI A DAYITALIANEWS L’arrivo delle alte temperature estive porta la Regione Lazio a prendere provvedimenti per proteggere i lavoratori da situazioni di rischio dovute al caldo eccessivo.

Regione Campania, l'ordinanza del Presidente De Luca per tutelare i lavoratori edili e agricoli - Per assicurare la tutela della salute dei lavoratori dei settori agricolo, edile ed affini, la cui attività si svolge all’esterno in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari, anche in orari di particolare stress termico e climatico, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha.

Campania: ordinanza del Presidente De Luca per i lavoratori edili ed agricoli - La salute e la sicurezza dei lavoratori rappresentano una priorità assoluta per qualsiasi società che desideri progredire in un contesto di crescita economica sostenibile.

Il presidente della Regione Lazio ha firmato un'ordinanza urgente per prevenire la diffusione del West Nile Vai su Facebook

West Nile, presidente Regione Lazio firma ordinanza urgente per prevenire diffusione virus #westnile #30luglio Vai su X

Virus West Nile, Rocca firma ordinanza urgente: “Comuni facciano disinfestazione; Virus West Nile: 12 nuovi casi nel Lazio. Rocca firma ordinanza urgente; West Nile, l’ordinanza del presidente Rocca: “I Comuni facciano le disinfestazioni”.

Virus West Nile, Rocca firma ordinanza urgente: “Comuni facciano disinfestazione" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com

West Nile, le vittime salgono a nove. Ordinanza urgente nel Lazio - Dodici nuovi casi di virus West Nile nel Lazio (dove sono arrivati a 58 per lo più in zona Latina) ... quotidiano.net scrive