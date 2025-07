Dodici nuovi casi di virus West Nile nel Lazio (dove sono arrivati a 58 per lo più in zona Latina) e due morti in Campania, dove le vittime sono state quattro in pochi giorni. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca (foto), ha emesso un’ordinanza urgente e stanziato un milione di euro per attivare disinfestazioni e contrastare le zanzare che trasmettono il virus. Le vittima della malattia sono un 76enne della provincia di Salerno e un 73enne del Casertano: entrambi, come gli altri deceduti, avevano un quadro clinico già compromesso. I governatori però cercano di gettare acqua sul fuoco: "La situazione – ha spiegato il presidente del Lazio, Rocca – non desta preoccupazioni alla comunità scientifica, tuttavia abbiamo a cuore la sicurezza e la salute dei nostri cittadini e perciò abbiano deciso di mettere in campo ogni azione possibile per scongiurarne la diffusione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - West Nile, le vittime salgono a nove. Ordinanza urgente nel Lazio