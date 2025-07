West Nile in Lombardia | Tutto sotto controllo

Parla il dg Welfare del Pirellone: "Non c'è alcuna criticitĂ ". Un 54enne grave a Padova L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - West Nile in Lombardia: “Tutto sotto controllo”

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

West Nile, ecco come la Lombardia si difende: trappole sentinella e test in serie https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/07/31/news/west_nile_lombardia_casi-424762530/?ref=twhl… Vai su X

West Nile, un altro morto in Campania, due nuovi casi in Lombardia (38 e 66 anni) e primo paziente in Sardegna Vai su Facebook

West Nile in Lombardia: due casi confermati, cosa fare e come funziona la sorveglianza sanitaria; Allarme West Nile, due nuove infezioni in Lombardia: colpita una donna di Milano; West Nile, nuovi casi in Italia. Limitazioni su donazioni sangue ma niente allarmismi.

West Nile, cresce l'allarme: si stima che i casi siano già 10mila, picco dopo Ferragosto - Preoccupa il numero delle infezioni stimate su tutto il territorio nazionale: si pa ... Lo riporta msn.com

Trappole sentinella e test in serie - Il direttore dell’assessorato Melazzini dopo i due casi in regione: “I cittadini possono stare tranquilli: attivati tutti i protocolli” ... Riporta milano.repubblica.it