West Nile i dati dell’Iss | 89 casi confermati Grave un uomo a Padova nuovi infetti nel Lazio

Ottantanove casi confermati, ma giĂ oltre novanta con i nuovi scoperti nelle ultime ore. Aumentano – pur nelle rassicurazioni dell’ Istituto Superiore di SanitĂ e della SocietĂ di Igiene – i casi di infezione da West Nile virus. A confermarlo è lo stesso Iss nell’ultimo bollettino, che segnala ancora 8 morti pur essendo nove i decessi con gli ultimi due avvenuti mercoledì in Campania. Quaranta casi hanno avuto una forma neuro-invasiva, quasi tutti nel Lazio (23) e proprio in Campania (10). La letalitĂ , calcolata sulle forme neuro-invasive finora segnalate, è pari al 20%, in aumento rispetto al 14% dello scorso anno ma in linea con i dati del 2018. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - West Nile, i dati dell’Iss: 89 casi confermati. Grave un uomo a Padova, nuovi infetti nel Lazio

