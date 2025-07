West Nile i casi in Italia continuano a crescere si stima che siano già 10mila picco dopo Ferragosto

West Nile – Gli esperti sono preoccupati per l’imprevedibilità della diffusione del virus. Verifiche sulle donazioni di sangue Resta alta l’allerta per il virus West Nile. I casi in Italia continuano a crescere, come il bilancio delle vittime. Preoccupa il numero delle infezioni stimate su tutto il territorio nazionale: si parla di almeno 10mila, la maggioranza dei quali asintomatici, in base a un calcolo effettuato sulla base dei decessi segnalati nel 2025. Le previsioni dicono che il picco dei casi si vedrà dopo Ferragosto. Ma a destare timore è anche l’imprevedibilità di questo virus, che viene diffuso dalle comuni zanzare Culex. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - West Nile, i casi in Italia continuano a crescere, si stima che siano già 10mila, picco dopo Ferragosto

In questa notizia si parla di: west - nile - i casi - italia

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

West Nile, sei morti in Italia. Ma i casi reali sono molti di più. Il virus del Nilo Occidentale è ormai endemico nel nostro Paese. Trasportato dagli uccelli migratori e trasmesso da zanzare comuni come la Culex pipiens, è silenzioso, subdolo, spesso invisibile. Il vi Vai su Facebook

West Nile, 7 vittime in Italia. L'esperto: "I casi aumenteranno" Vai su X

Virus West Nile, i morti sono nove. Come si manifesta e quando è pericolosa; West Nile, nuovi casi in Italia. Limitazioni su donazioni sangue ma niente allarmismi; West Nile, 9 vittime in Italia. L'esperto: I casi aumenteranno.