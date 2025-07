West Nile come difendersi dalle zanzare? Pregliasco | Repellenti niente dopobarba e rinunciate agli abiti dai colori sgargianti

«I numeri dei casi di West Nile sono in linea con quelli registrati negli anni passati. E la situazione non è destinata a migliorare a breve. Un dato preoccupante: in passato i casi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - West Nile, come difendersi dalle zanzare? Pregliasco: «Repellenti, niente dopobarba e rinunciate agli abiti dai colori sgargianti»

In questa notizia si parla di: west - nile - difendersi - zanzare

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

WEST NILE: COS’È, COME DIFENDERSI. PRIMO CASO ACCERTATO SU ANIMALE A CATANIA Il West Nile Virus (WNV) è un’infezione trasmessa esclusivamente attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare della specie Culex pipiens, attiva sopratt Vai su Facebook

West Nile, il virus trasmesso dalle zanzare che fa paura: quali sono i sintomi e come difendersi Scopri di più! Vai su X

West Nile, come difendersi dalle zanzare? Pregliasco: «Repellenti, niente dopobarba e rinunciate agli abiti dai colori sgargianti»; West Nile, due nuovi casi a Milano e Pavia. I consigli del medico: “Ecco come difendersi”, e attenzione all’acqua nei vasi; West Nile, già sette morti: che cosa fare per difendersi.

West Nile, come difendersi dalle zanzare? Pregliasco: «Repellenti, niente dopobarba e rinunciate agli abiti dai colori sgargianti» - «I numeri dei casi di West Nile sono in linea con quelli registrati negli anni passati. Come scrive ilmessaggero.it

West Nile, due nuovi casi a Milano e Pavia. I consigli del medico: “Ecco come difendersi”, e attenzione all’acqua nei vasi - Il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco e docente alla Statale Spinello Antinori: “I repellenti sono utili ma vanno utilizzati con accortezza”. Si legge su ilgiorno.it