West Ham e Leeds vogliono firmare Mehdi Taremi quest’estate

Breaking: L’attaccante del Milan Mehdi Taremi è stato legato a un allontanamento dal club quest’estate e artisti del calibro di Leeds United e West Ham United sono desiderosi di assicurarsi la sua firma. Secondo un rapporto della Tasnim News Agency, il giocatore è interessato a trasferirsi in Premier League e resta da vedere dove finisce. Il 33enne si è precedentemente dimostrato di essere un marcatore di porta affidabile e artisti del calibro di Leeds e West Ham trarranno beneficio dalla firma. West Ham potrebbe usare Mehdi Taremi. West Ham è stato piuttosto deludente nell’attacco della scorsa stagione e Niclas Fullkrug ha lottato per segnare gol in modo coerente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: west - leeds - mehdi - taremi

Sono ore caldissime per il futuro di Mehdi Taremi che non rientra ormai più nei piani dell’Inter. Come riportato dal giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh, l’attaccante ha deciso di andarsene dopo l’addio di Inzaghi e l’arrivo di Cristian Chivu che ha cambiato i Vai su X

Inter, per Taremi si fa avanti il Botafogo: l’iraniano potrebbe aprire al trasferimento L’Inter continua a fare cassa e dopo le cessioni di Stankovic e Buchanan (imminente il suo ritorno al Villarreal) potrebbe salutare anche Taremi. Dal Brasile infatti possono Vai su Facebook

Report – Botafogo Join West Ham United, Fulham & Leeds United In The Race For Inter Milan Outcast; Buchanan e Taremi via? L'Inter fa cassa. E può alzare l'offerta per Lookman; Taremi finito ai margini della nuova Inter, ecco quale sarebbe la sua destinazione preferita.

Taremi verso l’addio all’Inter: presto a Milano, ma solo di passaggio - L’attaccante iraniano, arrivato a parametro zero dal Porto è pronto a lasciare Milano dopo una - inter-news.it scrive

Taremi-Inter, svolta a sorpresa: le ultime sul futuro dell’iraniano - L'ultima novità sul centravanti dell'Inter può essere decisiva. Da spaziointer.it