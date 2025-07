Weekend a Roma e dintorni | 5 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 agosto

Il primo weekend di agosto è alle porte e mentre qualcuno sta facendo le valigie per partire, c’è chi sta organizzando un fine settimana in totale relax in quel di Roma. Tanti gli eventi e gli appuntamenti da non perdere nella Capitale: ecco cosa fare il 2 e 3 agosto nella cittĂ eterna. Cosa fare a Roma nel primo weekend di agosto. Domenica 3, prima domenica del mese di agosto, come da tradizione i visitatori potranno entrare gratuitamente negli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della cittĂ . Fino al 13 agosto 2025, la mostra Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana è visitabile a Palazzo Esposizioni Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: agosto - roma - domenica - eventi

Roma-Everton Legends, Capello in panchina: Candela in campo il 9 agosto - Una sfida che profuma di famiglia, ma anche di storia. Il prossimo 9 agosto, oltre all’amichevole tra le prime squadre, Everton e Roma si affronteranno anche in un match tra leggende, in programma all’ Hill Dickinson Stadium.

Roma Femminile, il 24 agosto parte la Serie A Women’s Cup. Il 5 ottobre l’inizio del campionato - La stagione 2025/26 della Roma Femminile è pronta a iniziare. La FIGC ha comunicato le date ufficiali per i prossimi impegni delle giallorosse: il campionato di Serie A scatterà il 5 ottobre, mentre il 24 agosto si terrà la prima edizione della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione riservata alle 12 squadre della massima serie.

Roma, amichevole surreale: il 16 agosto sfida al Neom, club della città che (ancora) non esiste - Segnate la data: venerdì 16 agosto, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, la Roma scenderà in campo per un’amichevole internazionale fuori dal comune.

Il ricco calendario di eventi, promosso da Roma Capitale dal 1 al 12 agosto, nei musei e nei siti archeologici della cittĂ Vai su Facebook

Agosto a Magicland, tutti gli eventi in programma https://ift.tt/ojDFWmB Vai su X

Eventi a Roma nel weekend dall'1 al 3 agosto 2025; Agosto a Roma: musei civici gratis, itinerari archeologici e attivitĂ per famiglie; Come seguire gli eventi del Giubileo dei Giovani se sei a Roma o da remoto.

Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 agosto - Tutti i dettagli sugli eventi e appuntamenti della Capitale: cosa sapere ... Secondo funweek.it

Roma agosto 2025: gli eventi da non perdere in città - Agosto è alle porte: quali sono gli eventi a cui partecipare a Roma, tutti i dettagli sugli appuntamenti della Capitale ... Si legge su msn.com