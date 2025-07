Wanda Nara Icardi regala i suoi vestiti e le sue borse ai più bisognosi

Mauro Icardi svuota l’armadio di Wanda Nara. Una scelta decisamente drastica che aggiunge un nuovo capitolo alla faida senza fine tra i due ex coniugi. Dopo aver denunciato l’imprenditrice per aver diffuso un suo video intimo, il calciatore ha ora deciso di sbarazzarsi di tutte le cose che la soubrette ha lasciato nella casa di Istanbul che condividevano fino allo scorso anno. Icardi ha deciso di regalare i vestiti e le borse di Wanda Nara. Il giornalista Pepe Ochoa ha rivelato nel programma argentino Sálvese quien puede (América TV) che Mauro Icardi donerà vestiti, borse e giocattoli di proprietà di Wanda Nara e dei suoi figli, che si trovano ancora in Turchia, a due enti locali di beneficenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

