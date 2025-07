Vuelta a Burgos 2025 | ultimo test per Ciccone e Pellizzari dopo San Sebastian e prima della Vuelta

Messo da parte anche il Tour de France, il ciclismo internazionale pone ora la sua attenzione alla terza ed ultima corsa a tappe, la Vuelta a España 2025. Un appuntamento atteso anche dai colori azzurri, visto che tornano protagonisti Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, che possono anche provare a lottare per un piazzamento per la classifica generale. Per entrambi gli azzurri la preparazione sarà molto simile, visto che parteciperanno prima alla Classica di San Sebastian e poi alla Vuelta a Burgos, u na mini corsa a tappe di cinque giorni, che può davvero essere utilissima per arrivare al massimo della condizione nell'ultima settimana di agosto.

