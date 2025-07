Vuelle Leka | Mai vista un’ A2 così forte

Dopo l’antipasto della prima giornata, ieri la Lega Nazionale Pallacanestro ha messo sul piatto l’intero menù. I tifosi della Vuelle, così, hanno saputo che l’esordio in casa della loro beneamata sarà il 28 settembre contro Livorno, una delle altre Basket City che fanno parte di questa serie A2. Dopo il debutto in trasferta, il 21 settembre a Bergamo, subito contro il fresco ex Eric Lombardi, la Vitrifrigo Arena riaprirà le porte per una doppietta casalinga dell’ennesima stagione del basket: dopo la gara coi labronici, infatti, il 5 ottobre arriva sul parquet dell’astronave una delle due neo-promosse dalla B, Ruvo di Puglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

