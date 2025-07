Voto in condotta la riforma approvata in Cdm | cosa succede con il 6 quando si viene bocciati

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 31 luglio ha approvato in via definitiva i regolamenti che riformano il voto di condotta e la disciplina della valutazione degli studenti della scuola secondaria, dopo i pareri favorevoli espressi dal Consiglio di Stato. Le misure saranno pienamente operative a partire dall’anno scolastico 20252026. Cosa succede con il 6 in condotta. Nella nuova riforma il voto di condotta, che secondo il ministero assume un valore formativo e non meramente disciplinare, è un indicatore del rispetto delle regole e delle persone e dell’impegno verso la comunità scolastica. Il comportamento degli studenti sarà valutato lungo l’intero anno scolastico e terrà conto, in particolare, di eventuali episodi di violenza o aggressione ai danni del personale scolastico e degli altri studenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Voto in condotta, la riforma approvata in Cdm: cosa succede con il 6, quando si viene bocciati

