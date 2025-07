Volontari anti incivili ripuliscono il tunnel.

Volontari contro vandali imbrattatori: è la ‘battaglia’ di civiltà che da qualche anno Alessandro Parisi, coordinatore della velostazione di Bollate, porta avanti con i suoi ragazzi. Nei giorni scorsi, ancora una volta, si sono messi all’opera e hanno ripulito il sottopassaggio pedonale di via IV Novembre, sporco e degradato, con scritte sui muri realizzati dai soliti ignoti. Armati di tanta buona volontà , amore per la propria città , pennelli, rulli e pittura, hanno restituito decoro al sottopasso, "un intervento spontaneo che trasforma un gesto semplice in un segno concreto di responsabilità e appartenenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

