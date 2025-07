Volley l’Italia trova la sorpresa Slovenia in semifinale Squadra rinnovata e il precedente recente nel round robin

L’Italia ha sconfitto la Slovenia in due partite pilastro degli ultimi anni: la finale degli Europei 2021 e la semifinale dei poi trionfali Mondiali 2022. La nostra Nazionale ha avuto la meglio sui balcanici e ha poi conquistato i titoli, poi ha regolato gli avversari con un secco 3-0 (25-22; 25-20; 25-23) lo scorso 19 luglio durante la fase preliminare della Nations League. I ragazzi del CT FefĂ© De Giorgi incroceranno gli uomini di coach Fabio Soli (Campione d’Italia con Trento) nella semifinale del prestigioso torneo. L’appuntamento è per sabato 2 agosto (ore 09.00), ma conosciamo meglio la Slovenia e i suoi uomini di riferimento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, l’Italia trova la sorpresa Slovenia in semifinale. Squadra rinnovata e il precedente recente nel round robin

In questa notizia si parla di: italia - semifinale - slovenia - volley

Errani/Paolini in semifinale agli Internazionali d’Italia: chi sono le prossime avversarie e quando si gioca - Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono nella loro difesa del titolo agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: le campionesse in carica torneranno in campo venerdì 16 maggio per disputare le semifinali, nelle quali sfideranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Grande Italia a Roma: Sinner e Musetti ai quarti, Paolini in semifinale - ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero 1 del mondo batte Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6(2) 6-3 dopo 2h17? di gioco.

LIVE Internazionali d’Italia, tra Musetti e la semifinale c’è di mezzo Zverev - Il vincente del match tra Musetti e Zverev disputerà la semifinale degli Internazionali d'Italia contro Carlos Alcaraz.

VNL FINALS L’Italia in semifinale incontrerà la Slovenia. Appuntamento sabato 2 agosto ore 9 italiane in diretta su @DAZN_IT e VBTV. ?La news: https://federvolley.it/node/131521 #LaNazionale #VNL2025 @volleyballworld Vai su X

Anche il Brasile vola in semifinale! Dopo l’Italia, anche la nazionale verdeoro conquista l’accesso alle semifinali della Volleyball Nations League 2025. A Ningbo, il Brasile ha superato i padroni di casa della Cina con il punteggio di 3-1 (29-31, 25-19, 2 Vai su Facebook

VNL Finals: l’Italia affronterà la Slovenia in semifinale; Quando la semifinale dell’Italia in Nations League di volley: orario, avversaria, tv, streaming; VNL maschile, colpo di scena: fuori una fallosissima Francia, Slovenia in semifinale contro l’Italia.

VNL Volley, Francia eliminata: Slovenia in semifinale con l'Italia - VNL FINALS: una grande Italia vola in semifinale, Cuba battuta 3- Scrive informazione.it

VNL Finals: l’Italia affronterà la Slovenia in semifinale - Sabato prossimo gli azzurri giocheranno contro la Slovenia che oggi ha battuto 3- Secondo corrieredellosport.it