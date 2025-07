Volley Bergamo 1991 la nuova stagione inizia il 6 agosto Aggregate tre giovani di Chorus

Bergamo. La data è fissata: mercoledì 6 agosto inizierĂ la nuova stagione del Volley Bergamo 1991. Il raduno con le prime visite mediche e test fisici darĂ il via all’annata 202526 delle rossoblĂą, le quali inizieranno il lavoro in palestra precampionato agli ordini di coach Carlo Parisi e del suio staff. Il roster non sarĂ al completo, anzi: sin dal priom giorno ci saranno ci saranno Roberta Carraro e Alessia Bolzonetti, Federica Ferrario e Jenny Mosser, Aurora Micheletti, Denis Meli e Ailama Cese Montalvo. Per vedere a Bergamo Chidera Eze e Martina Armini, si dovrĂ attendere lunedì 11 agosto, quando le campionesse del mondo universitarie a cui sono stati dati alcuni giorni di riposo dopo le fatiche estive in maglia azzurra, si uniranno al gruppo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, la nuova stagione inizia il 6 agosto. Aggregate tre giovani di Chorus

