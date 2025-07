Volevo essere la scialuppa di salvataggio di mio padre Hulk Hogan improvvisamente mi ha allontanato Sarò sempre la sua bambina | il dolore della figlia Brooke

“ Sei stato tutto per me e io sarò per sempre la tua bambina. Sono fiera di essere tua figlia”, ha scritto Brook Hogan su Instagram. Prima un lungo messaggio, poi una carrellata di foto: così la trentasettenne ha salutato il padre Hulk Hogan, scomparso lo scorso 24 luglio a 71 anni per un arresto cardiaco. La donna ha voluto parlare del legame che aveva con la leggenda del mondo del wrestling, non nascondendo i momenti negativi tra cui anche quello dell’ allontanamento. “Il suo sangue scorre nelle mie vene, i suoi occhi brillano nei miei figli. Il nostro legame non si è mai spezzato, nemmeno nei suoi ultimi momenti”, ha poi continuato Brooke Hogan nel posto pubblicato sulla sua pagina che conta più di mezzo milione di followers. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

