Vlahovic Juve | Comolli rivela le intenzioni del club per il futuro del serbo! Decisione presa dopo il colloquio negli USA ecco cosa succederà

Vlahovic Juve: il direttore generale Damien Comolli è uscito allo scoperto sulle intenzioni del club per il futuro del serbo! Decisione presa. Intervistato dalle tv, il direttore generale Damien Comolli ha parlato così di Dusan Vlahovic, sempre piĂą lontano dal calciomercato Juve. VLAHOVIC – « Abbiamo avuto un colloquio molto positivo negli Stati Uniti, siamo arrivati alla conclusione che se ci sarĂ un’ottima opportunitĂ per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione». L’INTERVISTA COMPLETA DI DAMIEN COMOLLI Il futuro di Dusan Vlahovic è un rebus che blocca l’intero calciomercato della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

