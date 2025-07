Virus West Nile | tre nuovi casi Nel Lazio 61 positivi alla febbre del Nilo

Tre nuovi casi che portano il totale a 61 nel Lazio. La Regione ha infatti comunicato che nelle ultime 24 ore altre tre persone hanno contratto il virus West Nile: una ha sintomi con febbre, mentre 2 hanno riscontrato la sindrome neurologica. A certificarlo sono le analisi effettuate dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: virus - west - nile - casi

De Luca sui casi di West Nile in Campania: ¬ęStiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti¬Ľ - ¬ęStiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'√®, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari¬Ľ.

Cos‚Äô√® il virus West Nile che ha gi√† ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. √ą la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com‚Äô√® fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: ¬ęCos√¨ il virus pu√≤ durare settimane¬Ľ - Sono cinquantuno nuovi casi¬†di¬†infezione da West Nile Virus ¬†segnalati in Italia¬†dal 12 al 18 settembre¬†2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

West Nile, sale l’allerta in Italia: 9 decessi nel 2025: Il virus trasmesso dalle zanzare ha scatenato nuovi focolai in Italia: sintomi, casi confermati e misure preventive ufficiali a confronto. In estate aumenta l’attenzione per il virus West Nile (WNV), un arbovirus de Vai su Facebook

Virus West Nile in Veneto: cautela, ma nessun allarme. I consigli dell'esperto. Otto i casi finora registrati nella nostra regione - tre dei quali a Padova - ma nessun focolaio, precisa l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Vai su X

West Nile, 2 casi in Lombardia. Melazzini: situazione sotto controllo; Primo caso confermato di Febbre del Nilo Occidentale in provincia di Foggia; Antonella Viola: ‚ÄúLa crisi climatica minaccia la salute‚ÄĚ. Ecco come possiamo difenderci.

West Nile in Italia, il bollettino dell‚ÄôIss: da 32 a 89 contagi in sette giorni e 9 morti da inizio anno - Lo rende noto l‚ÄôIstituto superiore di sanità (Iss) nel suo ultimo bollettino del Sistema nazionale di sorveglianza. Secondo fanpage.it

Iss, in sette giorni da 32 a 89 i casi confermati di West Nile in Italia - Salgono a 89 in Italia i casi confermati nel 2025 di infezione da West Nile Virus (WNV) nell'uomo: erano 32 nel precedente bollettino pubblicato la scorsa settimana. Da ansa.it