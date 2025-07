Virus West Nile morto un salernitano | è la nona vittima in Italia

√ą originario della provincia di Salerno il 76enne deceduto a in provincia di Caserta a causa del virus West Nile. L‚Äôuomo, in dialisi e ospite di una residenza a Grazzanise, √® la quinta vittima in Campania dall‚Äôinizio dell‚Äôanno. Il bilancio nazionale sale cos√¨ a nove morti nel 2025: uno in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

De Luca sui casi di West Nile in Campania: ¬ęStiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti¬Ľ - ¬ęStiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'√®, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari¬Ľ.

Cos‚Äô√® il virus West Nile che ha gi√† ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. √ą la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com‚Äô√® fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: ¬ęCos√¨ il virus pu√≤ durare settimane¬Ľ - Sono cinquantuno nuovi casi¬†di¬†infezione da West Nile Virus ¬†segnalati in Italia¬†dal 12 al 18 settembre¬†2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

West Nile, aumentano i contagi. Record di casi nel Lazio: ‚ÄúIl picco sarà tra quindici giorni" - Sono salite a 9 le vittime dell'infezione da virus West Nile da inizio anno in Italia. Scrive msn.com

West Nile, saliti a 9 i morti in Italia. Bassetti: "Non intasare i pronto soccorso" - È di ieri sera la notizia del quinto decesso in Campania, di un 76enne in dialisi morto a Caserta. Segnala msn.com