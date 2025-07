Virus West Nile cresce il bilancio | nove vittime e nuovi casi in Campania

Il bilancio dei contagi da virus West Nile continua a crescere in Italia. Secondo i dati aggiornati, sono stati segnalati nuovi casi di infezione nelle regioni Lazio, Lombardia e Campania. Le vittime confermate, dall’inizio dell’anno, sono nove. Lo rendono noto le autorità sanitarie attraverso i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

Cos’è il virus West Nile che ha già ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. È la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com’è fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: «Così il virus può durare settimane» - Sono cinquantuno nuovi casi di infezione da West Nile Virus  segnalati in Italia dal 12 al 18 settembre 2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

West Nile, aumentano i morti. Contagi e ordinanze urgenti anti virus: cosa succede - Sono scattate bonifiche sul territorio e alcune misure di prevenzione sulle donazioni del sangue. Scrive today.it

Nove le vittime del West Nile in Italia, stimate 10mila infezioni - Ancora un morto per il virus West Nile, il nono in Italia. Come scrive ansa.it