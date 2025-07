Viola l’obbligo di dimore e gli arresti domiciliari | in carcere un 44enne

Un uomo di 44 anni, giĂ noto alle forze dell’ordine e alle cronache reggiane, è stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Cavriago in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Parma. L’uomo era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Cavriago, ma il primo luglio è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Parma, in evidente violazione delle prescrizioni. A seguito dell’arresto in flagranza, convalidato dall’autoritĂ giudiziaria, il 44enne era stato posto ai domiciliari nella sua abitazione di Cavriago. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viola l’obbligo di dimore e gli arresti domiciliari: in carcere un 44enne

