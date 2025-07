vinted ha cambiato la mia vita o perlomeno il mio modo di vestirmi

Se c’è una cosa che ha davvero influenzato gli anni Venti nella mia vita, non è stato né TikTok né la pandemia, ma Vinted. L’ho scaricata quando c’era ancora la spedizione gratuita e, dopo oltre 500 back all’attivo, non l’ho più tolta: ho vissuto almeno due decadi di moda e posso affermare con assoluta sicurezza che la più grande rivoluzione recente non è stato il minimalismo post-pandemia, né il ritorno dei pantaloni baggy, ma il fatto che oggi puoi vedere qualcuno alla fermata dell’autobus e pensare: «figo quel giubbotto», aprire l’app e trovarlo in due scroll. E magari pagarlo dieci euro. Quindici se sei in una fase in cui ti va bene tutto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

