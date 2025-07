Il cammino di Vinicius Jr. non è stato affatto semplice. «L'odio è un ubriaco in fondo a una taverna che continua a bere per placare la sua sete», ha scritto Charles Baudelaire. Non deve essere facile provare a rallegrare e ispirare il mondo attraverso il calcio quando migliaia di questi «ubriachi» sugli spalti ti vomitano addosso il loro odio, o navigare sui social network schivando il livore e gli insulti di persone invidiose e meschine. Vinícius Jr. ha vissuto tutto questo più intensamente di qualsiasi altro giocatore della sua generazione. Da quando ha varcato le porte del Real Madrid, ha dovuto affrontare una valanga di insulti: razzismo, offese gratuite, negazione persino del suo talento, come se l’assurdo non avesse più confini. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Vinicius Jr.: «Cerco di rimanere concentrato, di essere umile e di ricordare da dove vengo»