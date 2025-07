Il franchise di Dragon Ball vanta un vasto cast di antagonisti, molti dei quali non hanno ancora ricevuto il riconoscimento ufficiale che meritano. Sebbene i principali villain come Frieza e Cell siano al centro dell’attenzione canonica, numerosi personaggi provenienti da film, giochi e spin-off potrebbero arricchire la timeline ufficiale. La loro presenza potrebbe offrire nuovi spunti narrativi e approfondimenti sul lore della serie. l’importanza dell’inserimento di personaggi non canonici nel canone ufficiale. L’introduzione di Broly in Dragon Ball Super: Broly ha dimostrato che personaggi storicamente considerati extra-canon possono essere integrati senza problemi nella continuity principale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Villains di dragon ball che meritano il trattamento di broly