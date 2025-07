Villa Sciarra diventa patrimonio di Roma Capitale | via libera alla riqualificazione definitiva

È stato ufficializzato il passaggio di proprietà di Villa Sciarra a Roma Capitale. La firma dell’atto che rende definitiva l’acquisizione rientra nell’ambito delle procedure del federalismo culturale, con il trasferimento da parte dell’Agenzia del Demanio. Un passaggio atteso da tempo, che si inserisce nel più ampio Programma di rigenerazione della Villa, portato avanti con il sostegno del Ministero della Cultura e finanziato attraverso i fondi PNRR “Caput Mundi”. Nei giorni scorsi è stato presentato il primo blocco di interventi già realizzati, che ha riguardato il restauro della fontana dei Satiri, delle fontane del settore nord e sud, della fontana dei Putti, oltre alla valorizzazione delle statue e dei gruppi scultorei presenti nel parco. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: villa - sciarra - roma - capitale

Letture in terrazza a Villa Sciarra - Il 5 e 6 luglio torna “Letture in terrazza”, due serate dedicate alla grande letteratura, in uno dei luoghi più affascinanti di Roma: la terrazza dell’Istituto Italiano di Studi Germanici di Villa Sciarra a Roma.

Parchi chiusi da villa Sciarra a villa Paganini: “Bando deserto e volontari senza rimborsi” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/24/news/parchi_chiusi_villa_sciarra_paganini_bado_deserto_volontari-424749395/?rss&ref=twhl… Vai su X

La #riqualificazione di Villa Sciarra prosegue: inaugurate le fontane e le statue restaurate con il primo blocco di interventi. Gli interventi hanno comportato: la messa in sicurezza di porzioni pericolanti; la pulitura chimica e meccanica delle superfici; l Vai su Facebook

Sito Istituzionale | Villa Sciarra, firmato l'atto di acquisizione; Federalismo culturale: Villa Sciarra trasferita a Roma Capitale; Federalismo culturale, Villa Sciarra trasferita a Roma Capitale.

Villa Sciarra diventa patrimonio di Roma Capitale: via libera alla riqualificazione definitiva - È stato ufficializzato il passaggio di proprietà di Villa Sciarra a Roma Capitale. Si legge su funweek.it

Parchi chiusi da villa Sciarra a villa Paganini: “Bando deserto e volontari senza rimborsi” - Il servizio di apertura dei cancelli di una trentina di giardini era garantito dall’associazione carabinieri a riposo che però da oltre sette mesi non riceve ... Lo riporta roma.repubblica.it