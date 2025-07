Vigor arriva il primo vero test | oggi in campo contro il Gubbio

La prima settimana di lavoro è andata in archivio. La Vigor è pronta a disputare il primo vero test della stagione. Oggi, a partire dalle 17:30, i rossoblu lasceranno il ritiro di San Lorenzo in Campo per far visita al Gubbio di mister Di Carlo. Una squadra dal presente radioso quella umbra, da anni nel professionismo, con un recente passato addirittura nella serie cadetta. Una bella realtà di Serie C contro la quale i vigorini avranno il compito di non sfigurare. Le sensazioni sono buone, ma in questa fase della stagione tutte le squadre sono dei cantieri aperti. Non è da meno la Vigor di mister Magi, ormai al lavoro da oltre una settimana: il tecnico di Pesaro, già allenatore del Gubbio, sa che il tempo per migliorare c’è, tuttavia è già alla ricerca di conferme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

