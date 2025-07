Vigile a tempo indeterminato Domande entro fine mese

L'obiettivo è potenziare il servizio della polizia municipale e in questi giorni è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Recanati l'avviso per la selezione per un posto a tempo pieno e indeterminato di " Specialista dell'Area della Vigilanza ", tramite mobilità esterna. La selezione è rivolta a chi è già un dipendente pubblico e vuol trasferirsi a lavorare al comune leopardiano tramite mobilità esterna volontaria. Chi è interessato deve presentare domanda, esclusivamente online, entro e non oltre la mezzanotte del 28 agosto prossimo tramite il Portale del Reclutamento della Pubblica Amministrazione "inPA"

