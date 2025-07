Vigilanza armata e servizi di sicurezza in stato d’agitazione

Prosegue la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della vigilanza armata e dei servizi di sicurezza a Piacenza. Dopo anni di richieste rimaste senza risposta, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil tornano a far sentire la propria voce, annunciando un presidio davanti alla sede di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Poste, negli uffici di Arezzo e provincia l'introduzione di numerosi servizi di vigilanza armata e la presenza di impianti di videosorveglianza - Arezzo, 5 giugno 2025 –  I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all'avanguardia tanto che nell'ultimo anno sono stati sventati il??55% degli eventi criminosi tentati in tutta Italia.

Droni in carcere e ordini ai clan: «Vigilanza armata sui confini» - All?indomani dell?esecuzione delle sette ordinanze di custodia cautelare (sulle otto emesse) che hanno smantellato il clan mafioso Velluto, che opera a cavallo dei quartieri Carrassi e.

Arriva la vigilanza armata (contro le occupazioni abusive) nei quartieri popolari di Milano - Vigilanza armata, video sorveglianza e porte blindate. Sono, in massima sintesi, gli interventi che la Regione Lombardia finanzierĂ per la lotta all'abusivismo nelle case Aler, stanziando 2,9 milioni di euro per i piani della sicurezza che tutte le Aler regionali sottoporranno all'assessorato.

Vigilanza privata in sciopero, "più equità e sicurezza" - Vigilanza privata in sciopero, "più equità e sicurezza" L'agitazione indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs: "Estendere a tutta la regione il contratto integrativo attivo nelle aziende ... Da rainews.it

"Case Aler: telecamere e vigilanza armata" - Il contributo viene ripartito garantendo a tutte le Aler una quota fissa di 260mila euro e una quota legata all'entità del patrimonio gestito da ciascuna azienda ... Lo riporta msn.com