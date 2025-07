VIDEO Morte Dj Godzi il padre ascoltato in Questura a Napoli | Giustizia non vendetta

Tempo di lettura: 2 minuti Morte di Dj Godzi, il padre Giuseppe Noschese ascoltato alla Questura di Napoli. “Tutto quello che è avvenuto stamattina è coperto da segreto istruttorio ” premette all’uscita il padre del giovane morto a Ibiza, sul cui decesso pende denuncia di presunto omicidio. Noschese è stato sentito a sommarie informazioni dalla Squadra Mobile di Napoli, su delega della Procura di Roma, competente a indagare per i reati commessi contro gli italiani all’estero. La salma di Dj Godzi, alias Michele Luca Noschese, dovrebbe arrivare domani mattina a Fiumicino. “Come famiglia non ci aspettiamo vendetta ma giustizia – spiega il padre del 35enne -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/Morte Dj Godzi, il padre ascoltato in Questura a Napoli: “Giustizia, non vendetta”

Napoli – Inchiesta in corso per la morte misteriosa del DJ "Godzi". Il 35enne è deceduto a Ibiza. Che storia! #Mistero #Godzi Vai su X

Questa mattina sono stato ospite a UnoMattina Estate su Rai1, condotto da Carolina Rey, per fare il punto sulla misteriosa morte di Michele Noschese in arte DJ Godzi. In studio Claudio Brachino e la professoressa di diritto internazionale Marina Castellaneta. Vai su Facebook

Morte del DJ Godzi a Ibiza: il padre ascoltato dalla Squadra Mobile di Napoli - Napoli– Si muove anche in Italia l'inchiesta sulla morte di Michele Noschese, il 35enne DJ napoletano noto come "Godzi", deceduto lo scorso 19 luglio nella ... Come scrive cronachedellacampania.it

