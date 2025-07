VIDEO Morte Dj Godzi il padre ascoltato in Questura a Napoli | Giustizia non vendetta

Tempo di lettura: 2 minuti Morte di Dj Godzi, il padre Giuseppe Noschese ascoltato alla Questura di Napoli. “Tutto quello che è avvenuto stamattina è coperto da segreto istruttorio ” premette all’uscita il padre del giovane morto a Ibiza, sul cui decesso pende denuncia di presunto omicidio. Noschese è stato sentito a sommarie informazioni dalla Squadra Mobile di Napoli, su delega della Procura di Roma, competente a indagare per i reati commessi contro gli italiani all’estero. La salma di Dj Godzi, alias Michele Luca Noschese, dovrebbe arrivare domani mattina a Fiumicino. “Come famiglia non ci aspettiamo vendetta ma giustizia – spiega il padre del 35enne -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Morte Dj Godzi, il padre ascoltato in Questura a Napoli: “Giustizia, non vendetta”

In questa notizia si parla di: padre - morte - godzi - ascoltato

Strage di Monreale, il padre di Lino Celesia: "Quello del ciondolo non è mio figlio, la sua morte è stata vana" - "Non è mio figlio quello del ciondolo che portava al collo il terzo fermato per la strage di Monreale.

Strage di Monreale, il padre di Lino Celesia: "Quello del ciondolo non è mio figlio, la sua morte è stata vana" - "Non è mio figlio quello del ciondolo che portava al collo il terzo fermato per la strage di Monreale.

Fiorello compie 65 anni. I problemi con la droga, il tumore e la morte del padre: «Mi sentivo un duro, ma ero un pupazzo. Il suo ricordo mi ha aiutato» - Rosario Tindaro Fiorello, comunemente conosciuto come Fiorello, spegne 65 candeline. A renderlo unico, il suo talento camaleontico: un artista capace di reinventarsi mille volte, senza mai.

Napoli – Inchiesta in corso per la morte misteriosa del DJ "Godzi". Il 35enne è deceduto a Ibiza. Che storia! #Mistero #Godzi Vai su X

Questa mattina sono stato ospite a UnoMattina Estate su Rai1, condotto da Carolina Rey, per fare il punto sulla misteriosa morte di Michele Noschese in arte DJ Godzi. In studio Claudio Brachino e la professoressa di diritto internazionale Marina Castellaneta. Vai su Facebook

Dj Godzi morto a Ibiza, il padre ascoltato in questura a Napoli; Dj morto a Ibiza, il padre ascoltato in questura a Napoli; Dj napoletano morto a Ibiza, il papà ascoltato oggi in questura a Napoli.

Morte del DJ Godzi a Ibiza: il padre ascoltato dalla Squadra Mobile di Napoli - Napoli– Si muove anche in Italia l'inchiesta sulla morte di Michele Noschese, il 35enne DJ napoletano noto come "Godzi", deceduto lo scorso 19 luglio nella ... Si legge su cronachedellacampania.it

Dj napoletano morto a Ibiza, il papà ascoltato oggi in questura a Napoli - È stato ascoltato oggi in questura a Napoli, negli uffici della squadra mobile, Giuseppe Noschese, padre di Michele Noschese, il dj napoletano noto con il nome d’arte Godzi morto due settimane fa ... Lo riporta napolitoday.it