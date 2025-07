VIDEO| L' annuncio a sorpresa di Occhiuto sui social | Non ci faremo fermare mi dimetto e mi ricandido

"Ma perché quando qualcuno cerca di fare qualcosa di buono in questa Regione, tanti altri - che godono solo per il fallimento della Calabria - vorrebbero fermarlo? È quello che sta succedendo oggi in Calabria". Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, vicepresidente nazionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Sanità in Calabria, altri 48 medici cubani in arrivo: l'annuncio social di Occhiuto - "Un altro contingente di medici cubani - 48 in totale - arrivera' questa notte in Calabria. Lo annuncia sui social Roberto Occhiuto, presidente della Regione e commissario della sanità in Calabria.

La Guardia di Finanza in Cittadella regionale: perquisizioni negli uffici e in Presidenza. Occhiuto: "Ben vengano i controlli. Abbiamo agito con... Vai su Facebook

Il video di Occhiuto sui suoi canali social: «Ho deciso di dimettermi ma mi ricandido: calabresi, siate voi a scrivere il futuro della regione» - « Ho deciso di dimettermi, ma ho deciso anche di ricandidarmi, di dire ai calabresi: siate voi a scrivere il futuro della Calabria, a dire se la Calabria si deve fermare o se questo lavoro deve proseg ... Come scrive video.corriere.it

