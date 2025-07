VIDEO | In macchina con mezzo chilo di droga nascosta nello zaino e pronta per lo spaccio arrestato 23enne

Girava in l’auto con mezzo chilo di droga nascosta in uno zaino, pronta per essere spacciata. Protagonista di questa vicenda un 23enne, che è stato scoperto e arrestato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Il giovane, segnalato in passato alla Prefettura in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: mezzo - chilo - droga - nascosta

Viaggiavano in A1 con mezzo chilo di hashish nascosto in una borsa frigo - Arezzo, 4 luglio 2025 –  Viaggiavano in A1 con mezzo chilo di hashish nascosto in una borsa frigo sotto ad alcuni ghiaccioli.

Fermato per droga e perquisito: carabinieri trovano ordigno da mezzo chilo - Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di materiale esplodente illegale e una denuncia in stato di libertĂ per evasione dagli arresti domiciliari.

Droga, a 17 anni con mezzo chilo di hashish nella propria cameretta - Cento (Ferrara), 13 maggio 2025 – A 17 anni con mezzo chilo di hashish nella sua cameretta. Per questo i carabinieri di Cento (Ferrara), lo hanno arrestato.

COCAINA IN UNA TAPPEZZERIA A SAN CRISTOFORO: LA POLIZIA DI STATO SEQUESTRA 1,5 KG DI DROGA E ARRESTA VENTIQUATTRENNE CATANESE Un chilo e mezzo di cocaina nascosta nel retro di una tappezzeria. Il protagonista di questa storia Vai su Facebook

All’interno del laboratorio, il cane Ares ha trovato la droga nascosta in un grosso sacco blu, custodito in uno sgabuzzino. Nello specifico, sono stati rinvenuti e sequestrati sette involucri sottovuoto contenenti cocaina, per un totale di quasi 1,5 chili Vai su X

Ares scova un chilo e mezzo di cocaina in una tappezzeria, arrestato il figlio del titolare dell'attivitĂ ; Mezzo chilo di cocaina nascosta nel sottotetto, arrestato un 20enne; Mezzo chilo di hashish nascosto tra i ghiaccioli, arrestati due ventenni al casello di Arezzo.

In auto con mezzo chilo di droga, arrestato 23enne - Protagonista di questa vicenda un 23enne, che è stato scoperto e arrestato dalla Polizia di Stato per dete ... catanianews.it scrive

A Cagliari sequestrato quasi un chilo di “shaboo”: due arresti - La droga trovata dai carabinieri della Radiomobile durante le perquisizioni personali e dell’auto dei due uomini ... Da lanuovasardegna.it