VIDEO | Il papa e la sciarpa del Novara Fc

Nella folla di giovani riuniti in piazza San Pietro una sciarpa azzurra vola verso il papa, che la afferra e sorride.Il video "dell'impresa" di un giovane novarese è finito su tutti i social. Nel filmato si vedere un ragazzo, un 17enne novarese che si trova a Roma in questi giorni con la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: sciarpa - papa - novara - novarese

Papa Leone XIV, il selfie rifiutato, la firma sulla palla da baseball, la sciarpa e la battuta su Sinner: la liturgia pop del Pontefice - Parla ai giornalisti e non solo a loro, ma a tutti quelli e sono sempre di piĂą che sentono il bisogno di una maggiore qualitĂ e veritĂ dell?informazione.

Papa Leone XIV, il selfie rifiutato, la firma sulla palla da baseball, la sciarpa e la battuta su Sinner: la liturgia pop del Pontefice - Parla ai giornalisti e non solo a loro, ma a tutti quelli e sono sempre di piĂą che sentono il bisogno di una maggiore qualitĂ e veritĂ dell?informazione.

Una sciarpa della Roma lanciata dai fedeli, mette in crisi la “sicurezza” del Papa - Un siparietto forse un pochino esagerato poteva diventare una situazione potenzialmente pericolosa per l’incolumità del pontefice e di alcuni fedeli accorsi a salutarlo La tradizione è stata inaugurata da Papa Francesco, da buon argentino appassionato di calcio e tifoso del San Lorenzo, non mancava mai di ricordare la sua squadra del cuore di quando era giovane.

Monica Vella Sei di Novara se...(l'originale) Vai su Facebook

VIDEO | Il papa e la sciarpa del Novara Fc; L'omaggio al dialetto novarese con la canzone di Marco Tamagni, il video; Garbagna, la furia del nubifragio sulla tenuta Brusattina: Mai visto niente di simile in 54 anni.

VIDEO | Il papa e la sciarpa del Novara Fc - Nella folla di giovani riuniti in piazza San Pietro una sciarpa azzurra vola verso il papa, che la afferra e sorride. Segnala novaratoday.it

La sciarpa del Novara lanciata a papa Leone XIV durante il Giubileo dei giovani - A lanciarla è stato Alexander Lamm, animatore dell’oratorio di Sant’Agabio, che proprio oggi compie 18 anni: “Chissà che non sia di buon auspicio per il ... Si legge su lastampa.it