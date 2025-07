Viale Europa c’è il cantierone Le radici dei pini ‘inscatolate’ Nessun pianta sarà abbattuta

Firenze, 31 luglio 2025 – Ancora qualche ora e il cantierone della tramvia inizierà a masticarsi l'asfalto di uno dei tratti chiavi della linea che verrà , il viale Europa, da via Olanda al largo Guido Novello. Tradotto dalla discesa delle rampe del viadotto di Varlungo fino quasi alla Coop di piazza Bartali per un totale di 620 metri di area lavoro. Comprensibili – e già messe in preventivo – le polemiche degli automobilisti che avranno a disposizione, per 55 settimane, una sola corsia per senso di marcia, una in uscita e l'altra in ingresso città . Di fatto dal viadotto fino a piazza Gavinana si prospetta un'unica fila indiana.

