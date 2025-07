Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-07-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna per un incidente avvenuto in precedenza permangono le cose tra le uscite siete bagno e Roma Teramo in carreggiata esterna invece quelli alzati per traffico intenso tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud Andiamo sulle altre turbe della Roma Teramo risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono rallentamenti in ma per traffico dal bivio per la tangenziale del raccordo anulare in uscita Ci spostiamo sulla Roma Fiumicino risolto l'incidente all'altezza di Ponte Galeria in direzione Roma ora il traffico è regolare restiamo sulla Roma Fiumicino code per traffico intenso trans del Tevere e il raccordo anulare verso quest'ultimo è in direzione euro code da viale Isacco Newton a via del Cappellaccio sulla statale Pontina risolto l'incidente code residue all'altezza di Spinaceto più avanti per un altro incidente si sono formati code tra via delle Gardenie e Aprilia nei due casi Latina un invito alla prudenza nella guida da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-07-2025 ore 19:10

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio dalla 24 tratto Urbano si sta in coda per incidente tra Togliatti Fiorentini direzione tangenziale est andiamo sulla Appia un incidente che ha un sacco di via Enzo Ferrari e via Daniele Manin direzione Abano sulla Tiburtina risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono code a tratti da via di Settecamini alla Raccordo Anulare verso quest'ultimo ci spostiamo sulla Flaminia Dove troviamo code tra raccordo a Bari via di due punti verso il centro sulla Casilina code a tratti da finocchio a Tor Bella Monaca verso Roma infine sulla statale Salaria code a tratti tra Villa Spada e via del Foro Italico in direzione centro è tutto per ora da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento di servizio della Regione Lazio https://storage.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2025 ore 11:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora un aggiornamento sul grande raccordo anulare rimosso l'incidente tra via del Mare Roma Fiumicino in carreggiata interna il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie permangono Tuttavia code a partire dallo svincolo app in esterna invece un altro incidente provoca code tra Prenestina e lo svincolo per La 24 Roma Teramo sulla Flaminia incolonnamenti per traffico intenso dalla raccordo a via dei Due Ponti centro sulla Pontina rimosso l'incidente all'altezza del raccordo in direzione Roma Code in smaltimento da Castel di Decima e di fine trasporto ferroviario circolazione rallentata sulla linea fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto per un problema tecnico tra Roma Ostiense e Ponte Galeria ritardi fino a 60 minuti è tutto da Giuseppe cutrupi e Astral infomobilità Grazie per la E al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https://storage.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25 - Astral infomobilità salute per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare code per un incidente in interno Messina e Casilina in carreggiata esterna invece la circolazione risulta regolare sulle autostrade si segnalano rallentamenti sulla A1 Roma Napoli altezza Valmontone in direzione Roma nel tratto Urbano della A24 invece auto in rabbia fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est programmata Alcune invece auto incontro tra Cerveteri e Palidoro in direzione Roma ti spostiamo proseguono le cose sulla Pontina tra Pomezia Castel Romano in direzione della rimaniamo il quadrante sud della capitale code anche sulla Cristoforo Colombo sempre in direzione della Capitale tra l'infernetto e via di Malafede sempre in entrata verso Roma si registrano rallentamenti sull'Aurelia tra Malagrotta e raccordo anulare Infine per il trasporto ferroviario vi ricordiamo che per consentire le attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo e Alice scambio con la metro B la metro C da domani e fino al 27 luglio è chiusa da inizio a fine Dada gandolini azioni pubbliche è tutto grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https://storage.

Ciampino, modifica della viabilità dal 29 Luglio al 14 Agosto 2025 Comune Di Ciampino #giornaleinfocastelliromani #ciampino #viabilità

In attesa dell'incontro di questa sera, giornata impegnativa. Roma - Inaugurazione Ponte e Viabilità Tor Vergata Roma - Sopralluogo Campo Volontari Portezione Civile in allestimento 4.000 posti letto per il Giubileo dei giovani. Roma - Giunta Regionale

“Programma straordinario regionale di investimenti pubblici”: online l’avviso pubblico per le domande di contributo; Approvazione dell'”Avviso Pubblico per la presentazione da parte dei Comuni del Lazio di domande di contributo per la realizzazione di interventi nelle macro-classi “Infrastrutture pubbliche e sociali” e “Viabilità e mobilità ” in attuazione della DGR n. 369/2025; Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma, due audizioni in commissione.