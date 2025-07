Via vai sospetto scatta il blitz della Polizia | oltre 2 chili di cocaina trovati in un freezer

Aveva 2,3 chili di cocaina. Un rumeno quarantenne è stato arrestato mercoledì sera dalla Polizia di Ravenna con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, frutto di specifiche attivitĂ antidroga sul litorale, ha coinvolti gli agenti della Squadra Mobile di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

