Via Sampolo scavalca un cancello e rompe una rete per rubare una bici | arrestato quarantenne

Si era intrufolato in un parcheggio condominiale ed era entrato nel cortile di una casa per rubare una bici elettrica ma, nonostante il suo tentativo di nascondersi in un box, è stato catturato. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un quarantenne accusato di un furto in abitazione avvenuto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

