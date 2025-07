Via dal pennone la bandiera arcobaleno

Via dal balcone del palazzo comunale di Castel Maggiore la bandiera arcobaleno. L'amministrazione comunale ha tolto il vessillo che inneggia alla pace, che sventolava da tempo a fianco del tricolore e della bandiera europea e ha messo al suo posto la bandiera del Comune. Questo dopo l'esposto presentato in Prefettura da Fratelli d'Italia e recepito ai piani alti di Palazzo Caprara. In pratica, è stato comunicato al sindaco che assieme alle bandiere dell'Italia e dell'Europa ci deve stare il gonfalone o la bandiera del Comune. Quindi, in sostanza, la Prefettura ha detto che tra le bandiere istituzionali non ce ne possono stare di altro genere.

Torino Pride 2025: sulla facciata del Comune di Chieri sventola la bandiera arcobaleno - “Nessuno deve sentirsi solo nel proprio cammino di autodeterminazione”. Così il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero (Partito Democratico) motiva la scelta di esporre, sul balcone del proprio ufficio in Municipio, la bandiera arcobaleno.

Bolzano, un consigliere comunale di FdI cita Goebbels per dire no alla bandiera arcobaleno - Polemica a Bolzano dopo un post pubblicato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Diego Salvadori, che ha riportato una frase attribuita a Goebbels, ministro della Propaganda del Terzo Reich: «La bandiera non segue il popolo, è il popolo che deve seguire la bandiera».

Consigliere di FdI a Bolzano cita Goebbles in un post contro bandiera arcobaleno, il sindaco: “Inaccettabile” - È polemica per il post del conigliere comunale di Fratelli d'Italia a Bolzano, Diego Salvadori, che ha citato Joseph Goebbels, braccio destro di Hitler sotto il regime nazista, per criticare l'esposizione della bandiera arcobaleno in un edificio pubblico.

