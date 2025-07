Via Abbeveratoria, pedona investito.

Un uomo è stato investito in via Gramsci nel tardo pomeriggio. Nei pressi della rotatoria di via Abbeveratoia, dopo lo scontro l'uomo è stato sbalzato sull'asfalto. Sarebbero gravi le sue condizioni. Sono intervenuti i sanitari del 118, con l'ambulanza che è intervenuta in maniera tempestiva e ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it