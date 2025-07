Vetulonia ‘scollegata’. “Linee telefoniche out e pochi servizi attivi”.

Castiglione della Pescaia, 31 luglio 2025 – Vetulonia, frazione del comune di Castiglione della Pescaia, si trova da quattro giorni senza linea telefonica e connessione Tim. Un blackout totale che coinvolge residenti, turisti e attività commerciali, e che riaccende i riflettori su un tema tanto attuale quanto sottovalutato: il progressivo abbandono dei piccoli borghi e la perdita dei servizi essenziali. In questo angolo di Maremma, abitato da appena 150 persone, molte delle quali anziane, la tecnologia che dovrebbe agevolare la vita quotidiana si è trasformata in un incubo. Senza linea, i telefoni non funzionano, i Pos sono fuori uso, e pagare anche solo il pane o una bolletta all’ufficio postate è diventato un problema concreto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

