Vestiti stirati in un minuto anche in vacanza con la stiratrice verticale Philips | 29% di sconto

Compatta nelle dimensioni e attenta alle esigenze di chi cerca praticità , la stiratrice verticale Philips Serie 3000  è perfetta in casa così come in vacanza. È pronta in pochi secondi, stira velocemente e senza che ci sia bisogno di usare l'asse da stiro. Con la promozione Amazon puoi averla a un prezzo scontato: acquistala a 35,73 euro con uno sconto del 29%, anziché 49,99 euro come da listino. Aggiungi al carrello Design e praticità d’uso: cosa cambia rispetto ai modelli classici. La struttura pieghevole e il peso di appena 1 kg rendono questa stiratrice verticale particolarmente adatta a chi ha poco spazio o si sposta spesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vestiti stirati in un minuto, anche in vacanza con la stiratrice verticale Philips: 29% di sconto

In questa notizia si parla di: vacanza - stiratrice - verticale - philips

