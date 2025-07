Vertenza Beko a Roma Firmato il Patto sociale Ok a cassa integrazione e rilancio industriale

Beko, un nuovo punto fermo è stato raggiunto ieri nella vertenza dopo un incontro-fiume al ministero del Lavoro, dove sindacati, azienda e istituzioni hanno firmato un Patto sociale che definisce il percorso per la reindustrializzazione del sito di Siena, compreso il passaggio dei lavoratori attualmente presenti nello stabilimento di viale Toselli a un nuovo investitore. Contestualmente è stata espletata la procedura ex art. 234, che permette ai lavoratori senesi di accedere alla Naspi, ovvero l’indennitĂ mensile di disoccupazione. Previsti anche incentivi alle uscite volontarie, che al momento sembrano essere una trentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vertenza Beko a Roma. Firmato il Patto sociale. Ok a cassa integrazione e rilancio industriale

Vertenza Beko, il ministro Urso a Fabriano: «Nessuno sarà licenziato, pronti investimenti per 300 milioni» - FABRIANO - "Incontro i sindacati qui e a Comunanza, ascoltero' le loro parole. Lo stabilimento di Comunanza e' salvo cosi' come tutti gli atri stabilimenti di Beko Italia, a differenza di quanto accaduto in Europa dove gli stabilimenti sono stati chiusi e gli operai licenziati".

Vertenza Beko, Invitalia squarcia il buio: c’è la proposta di acquisto - Siena, 1 luglio 2025 – Improvvisa accelerazione sulla vertenza Beko. Su indicazione del ministero delle Imprese e del made in Italy, Invitalia ha formalizzato ieri, in accordo con il Comune di Siena, la proposta di acquisto dello stabilimento Beko presente in città all’attuale proprietario dell’immobile, Duccio Immobiliare.

Beko, l’accordo stenta a decollare: "Incontro con Comune e Provincia. La vertenza non è ancora chiusa" - Sembrava fatta. La firma dell’accordo al ministero delle Imprese e del made in Italy tra azienda, sindacati, istituzioni e Governo sembrava avere messo un punto sulla vertenza Beko, che a Siena coinvolge 299 lavoratori.

