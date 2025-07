Vent’anni di Festival Sciamano showman Emigli in concerto

PASPARDO (Brescia) Parte con il concerto di Fabrizio Emigli la 23esima edizione del festival “Dallo sciamano allo showman“. La rassegna da oltre vent’anni unisce musica d’autore, letteratura, satira e fumetto in un percorso culturale diffuso immerso negli scenari unici della Val Camonica, con un programma ricco di eventi fino all’11 ottobre. Ideato da Nini Maria Giacomelli e Bibi Bertelli e diretto fino al 2006 da Sergio Bardotti, il festival deve il nome a un gioco di parole che unisce lo sciamano, figura spirituale, allo showman, simbolo dello spettacolo e della comunicazione contemporanea. Da questo incontro nasce il neologismo “Shomano“, che racchiude e rappresenta l’anima duplice, originale e profondamente simbolica della rassegna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vent’anni di Festival. Sciamano, showman. Emigli in concerto

