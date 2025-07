Venite siamo state noi Alessandro ucciso e fatto a pezzi da mamma e compagna | trovato così choc

Un nuovo, agghiacciante caso di cronaca scuote l’Italia e piĂą precisamente il Friuli Venezia Giulia, gettando nello sconcerto l’intera comunitĂ locale. Un uomo è stato trovato privo di vita in circostanze raccapriccianti, all’interno di un’abitazione tranquilla nel cuore residenziale di una cittadina che non aveva mai conosciuto simili orrori. A fare la tragica scoperta sono stati gli investigatori, allertati da una telefonata giunta in caserma poco prima delle 10 di mattina. Le parole di chi ha chiamato le forze dell’ordine sono bastate a far capire che si trattava di qualcosa di molto grave. Il corpo senza vita di Alessandro Venier, 35 anni, è stato rinvenuto all’interno di una casa in via dei Lotti a Gemona del Friuli, in provincia di Udine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it