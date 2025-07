VeneziaCult | Screenworld media partner di un progetto innovativo

In occasione dell’ 82ÂŞ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nasce Venezia Cult. Dal 27 agosto al 6 settembre, ogni sera dalle 18.00, il padiglione del BlueMoon – tra la cupola e l’arenile – si trasforma in una spiaggia senza barriere, aperta a tutti. Uno spazio libero e inclusivo per vivere il Festival oltre il red carpet, con un programma che intreccia cinema, editoria, musica, talk, performance, giochi, live podcast e panel, dentro e fuori dal digitale. Si tratta di un vero e proprio ecosistema pop, un esperimento innovativo di contaminazione di linguaggi guidato da Aka Lab e sviluppato in partnership con COMICON (il festival internazionale della cultura pop) all’interno di una straordinaria location in riva al mare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

