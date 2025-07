Venezia torna a celebrare l' alto artigianato all' Arsenale

Venezia torna a celebrare l'eccellenza artigiana italiana. È in programma da giovedì 2 a domenica 5 ottobre, all'interno dell'Arsenale, la terza edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano, un viaggio nel tempo e nello spazio, attraverso le Regioni, dove si incontrano epoche e territori.

LIVE Schio-Venezia 73-61, A1 basket femminile in DIRETTA: la Famila Wuber torna sul tetto d’Italia! Alla Reyer non bastano i 23 punti di Matilde Villa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI! SCHIO SI AGGIUDICA GARA-5 PER 73-61 E TORNA SUL TETTO D’ITALIA! 73-61 Matilde Villa con la tripla! 23 punti per lei oggi.

Dopo Venezia e Pompei il premio “Le Pagine della Terra” torna a Roma - Roma, 8 mag. (askanews) – Si rinnova l’appuntamento con “Le Pagine della Terra”, il primo premio letterario italiano dedicato alla narrativa green.

Vela d’epoca, torna il Trofeo Principato di Monaco nella laguna di Venezia, ecco tutte le barche in regata - (Adnkronos) – La XII edizione del Trofeo Principato di Monaco le Vele d’Epoca in Laguna Coppa BNL BNP Paribas Wealth Management Aon Special Award a Venezia si svolgerà dal 28 al 29 giugno 2025 presso la città lagunare.

Dal 16 al 20 luglio torna nel borgo medievale di Certaldo Alto il festival internazionale del teatro di strada: spettacoli, installazioni, mostre e artigianato per celebrare la 37ª edizione e i 650 anni dalla morte di Boccaccio

Redentore 2025: un'esplosione di magia sulla laguna! I fuochi d'artificio hanno acceso il cielo di Venezia, regalando emozioni uniche a chi era in barca, lungo le rive o affacciato dai palazzi storici. Una notte che resterà nel cuore.

All'Arsenale di Venezia in mostra l'arte che unisce l'Italia - Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2025, all'interno dell'Arsenale prende vita la terza edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano