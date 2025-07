Vendevano iPhone falsi in via Roma | denunciati tre senza dimora

Nel tardo pomeriggio di lunedì 28 luglio, intorno alle ore 18, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Treviso hanno denunciato tre cittadini romeni di 20, 24 e 38 anni accusati di tentata truffa e commercio di prodotti contraffatti.I tre, tutti senza fissa dimora e con precedenti penali, sono. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: dimora - vendevano - iphone - falsi

Vendevano iPhone falsi in via Roma: denunciati tre senza dimora; Vendevano iPhone tarocchi in via Roma: beccati dai carabinieri; Vendevano Iphone truffa in via Roma a Treviso.

Vendono iPhone a prezzi vantaggiosi in pieno centro, ma sono falsi: denunciati tre romeni - TREVISO – Tre cittadini romeni sono stati denunciati dai Carabinieri dopo aver tentato di vendere in strada falsi iPhone a ignari passanti nel pieno centro cittadino, in via Roma. Segnala nordest24.it