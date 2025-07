Vecchi | Conosco Chivu ecco come lavoreremo insieme Inter U23? Il nostro obiettivo è questo

Le parole di Stefano Vecchi, allenatore dell'Inter U23, sul nuovo progetto della seconda squadra nerazzurra. Tutti i dettagli. L'avventura dell' Inter Under 23 è appena iniziata, ma ha già il sapore di un progetto ambizioso e ben strutturato. Affidata a un tecnico esperto come Stefano Vecchi, figura di riferimento del settore giovanile nerazzurro negli ultimi anni, la nuova squadra rappresenta un ponte concreto tra la Primavera e la prima squadra, colmando quel vuoto di competitività che spesso ostacola la crescita dei giovani talenti. Vecchi conosce perfettamente l'ambiente e l'identità del club: per lui si tratta di un ritorno in una realtà che ha già vissuto con intensità , sia da allenatore sia da calciatore, e in cui si muove con naturalezza.

