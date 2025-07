Vaticano voragine da 2 miliardi e punti oscuri | Leone XIV nei guai

Papa Robert Prevost ha una brutta gatta da pelare: i conti economici del Vaticano sono da molti anni in profondo rosso. La stima ruota intorno ai due miliardi di euro e le pensioni dei prelati sono a rischio. Le buone notizie arrivano dallo Ior, la banca vaticana: dopo gli scandali del passato i conti ora sono a posto. Dalle carte, però, emerge che i dettami di Papa Francesco alle congregazioni non sono stati rispettati. Bergoglio aveva ordinato di trasferire allo Ior tutte le partecipazioni finanziarie detenute all’estero e così non è stato ancora. Papa Francesco chieste al cardinale australiano George Pell di far pulizia e riformare la Chiesa già dieci anni fa, all’alba delle dimissioni di Benedetto XVI. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vaticano, voragine da 2 miliardi e punti oscuri: Leone XIV nei guai

I conti in rosso del Vaticano: spese a 1,2 miliardi di euro - Un deficit strutturale da 70 milioni l’anno da correggere. E un calo costante delle donazioni. È questo il dilemma economico che dovrà affrontare il nuovo pontefice, Leone XIV.

