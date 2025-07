Valtellina Summer League | vanno in scena grande basket e volley Ecco quando

Sondrio, 31 luglio 2025 –  La Valtellina Summer League è pronta a regalare a Sondrio due fine settimana di grande basket e volley. La tappa sondriese della kermesse, organizzata da Rixalto group e dal Comitato di Sondrio di Asc (Attività sportive confederate), con il sostegno di enti pubblici e sponsor privati, è stata presentata ieri a Palazzo Pretorio dall’assessore al Turismo, allo Sport e alle Olimpiadi 2026 Michele Diasio. Con lui Andrea Ballan per l’organizzazione e il presidente della Sportiva Basket Sondrio Raffaele Pini. Il doppio appuntamento è per il primo e l’ultimo weekend di settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valtellina Summer League: vanno in scena grande basket e volley. Ecco quando

Valtellina Summer League: il grande basket e volley animano l'estate della provincia di Sondrio - Presentata ufficialmente nella sala consiliare di Palazzo Muzio, sede della Provincia di Sondrio, l’edizione 2025 della Valtellina Summer League, la manifestazione sportiva estiva che unisce grandi eventi di pallacanestro e pallavolo, formazione giovanile e promozione turistica.

Valtellina Summer League al via. Un’estate con giovani e campioni - Sport, turismo e giovani saranno i protagonisti della Valtellina Summer League. È stata presentata nella sala consiliare di Palazzo Muzio, sede della Provincia di Sondrio, l’edizione 2025 della manifestazione sportiva estiva che unisce grandi eventi di pallacanestro e pallavolo, camp estivi giovanili e promozione turistica promossa da ASC Sport - Comitato di Sondrio - e da Rixalto Group, con il contributo di Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Bim, Comuni ed enti locali coinvolti, oltre ad alcuni sponsor privati.

Chiesa in Valmalenco, la Valtellina Summer League a tempo di rock - Grande sorpresa per le 44 giovani ragazze (e per Pietro l’unico maschietto presente nella compagnia) impegnate fino a sabato nel Camp Estivo di pallavolo organizzato a Chiesa in Valmalenco nell’ambito della Valtellina Summer League 2025.

